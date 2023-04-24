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Із 3D-моделями та VR-порталами: у метро відкрили виставку про російську пропаганду

Із 3D-моделями та VR-порталами: у метро відкрили виставку про російську пропаганду

Київ • УНН

 • 4825787 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У вестибюлі столичної станції «Золоті ворота» відкрилася інтерактивна просвітницька виставка «Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда». Фото поділилася КМДА, пише УНН.

Деталі

Особливість виставки в тому, що в ній поєднано знайомий всім формат постерів з новітніми технологіями. При наведенні смартфону мобільний додаток edAR активує та «оживлює» плакати. Глядач побачить 3D моделі, аудіо, відео та VR-портали, що разом спонукають до більш глибокого дослідження, занурення у тему та кращого запам'ятовування даних та фактів.

"Основна мета проєкту – це навчити людей розрізняти маніпуляції та пропаганду, вміти розвінчувати фейки, а також навчитися медіаграмотності та вміти захистити себе та своє інформаційне середовище", - вказують у КМДА.

Унікальний формат виставки при цьому дуже простий для організації. Як вказано, щоб її провести достатньо розмістити 30 плакатів та завантажити додаток edAR – і всі переваги 3D, AR та VR досвіду можуть бути доступні без спеціальної техніки. Крім того, інтерактивні новітні формати показують свою ефективність у розвитку медіаграмотності та показують, як жити в інформаційному середовищі в умовах війни.

Виставка має супровід кожного експонату українською та англійською мовами, зазначають у КМДА.

Попередньо проведення виставки планується в Іспанії, Франції, Словаччині, Чехії та в інших європейських країнах.

Триватиме інтерактивна виставка з 24 квітня по 24 травня у вестибюлі станції «Золоті ворота».

Нагадаємо

У галерії мистецтв "Лавра" у Києві відкрилась виставка «ХРАМ. Українська самоідентифікація» із розписами церкви Покрова Пресвятої Богородиці в селі Липівка Київської області.

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