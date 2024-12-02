Из 14 — ти бригад доукомплектовали только две-Зеленский

Президент Украины рассказал, что из 14-ти недоукомплектованных бригад удалось укомплектовать чуть больше 2 бригады. Об этом он заявил в интервью Kyodo News, передает УНН.

На востоке продвигается враг, потому что у нас не хватает укомплектованных бригад и это факт, но мы работаем над этим. Из 14 бригад о которых мы договаривались, то чуть больше 2 бригад совокупно было подготовлено. Мы просили хотя бы 10 укомплектовать, а желали иметь 14