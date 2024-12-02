Из 14 — ти бригад доукомплектовали только две-Зеленский
Киев • УНН
Из 14 запланированных новых бригад удалось укомплектовать лишь немногим более двух. Президент отметил, что из-за нехватки укомплектованных бригад враг продвигается на востоке.
Президент Украины рассказал, что из 14-ти недоукомплектованных бригад удалось укомплектовать чуть больше 2 бригады. Об этом он заявил в интервью Kyodo News, передает УНН.
На востоке продвигается враг, потому что у нас не хватает укомплектованных бригад и это факт, но мы работаем над этим. Из 14 бригад о которых мы договаривались, то чуть больше 2 бригад совокупно было подготовлено. Мы просили хотя бы 10 укомплектовать, а желали иметь 14
По его словам, ситуация нестабильна и ВСУ над этим работают.
Напомним
Ранее Зеленский сказал, что Украина рассчитывала путем пакетов иностранной помощи укомплектовать 14 новых военных бригад, но не получилось - даже четыре.
Зеленский о 14 неукомплектованных бригадах: что-то начало поступать, но до положительного результата еще долго15 июл. 2024, 13:25 • 20427 просмотров