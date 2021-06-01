Ивченко о законопроекте об упаковке пищевых продуктов: это важный элемент здоровья каждого человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами. Народный депутат Вадим Ивченко в выступлении с трибуны парламента объяснил, почему необходимо поддержать этот законопроект, как и его важность для здоровья каждого человека, передает корреспондент УНН.
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"На сегодня мы четко понимаем, что здоровье нации и каждого человека зависит от экологии и от качественной пищи. Пища, а также ее упаковка, как симбиоз, на сегодня является крайне важным элементом здоровья и, конечно, качества и безопасности. Мы должны принять этот закон, вводящий обращение, маркировку и полностью регулирующий вещества, из которых должна состоять упаковка. На сегодня у нас даже нет лаборатории, которая может сказать: качественная ли пленка, которой обматывают сыр в магазине. А мы должны четко понимать, какое вещество контактирует с продуктами, что мы употребляем", - считает нардеп Ивченко.
Детали
По словам парламентария, важность законопроекта № 4568 состоит также в том, что он соответствует нормам Европейского Союза и подписанного Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Поэтому давайте двигаться в направлении здоровья каждого человека и нации в целом", - призвал Вадим Ивченко народных избранников.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.
Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространения европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к "Европейскому Шелковому пути".