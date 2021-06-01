Івченко про законопроект щодо пакування харчових продуктів: це важливий елемент здоров'я кожної людини

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 25471 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 97488 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 142107 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 126227 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 133229 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95061 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80763 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 180030 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88268 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 275256 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 52053 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 60267 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 15781 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 24477 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 40987 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 145735 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 180022 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 275251 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 443473 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3062 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31602 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37139 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37610 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38641 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Івченко про законопроект щодо пакування харчових продуктів: це важливий елемент здоров'я кожної людини

Київ • УНН

 • 11910 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами. Народний депутат Вадим Івченко у виступі з трибуни парламенту пояснив, чому необхідно підтримати цей законопроект, як і його важливість для здоров’я кожної людини, передає кореспондент УНН.

Івченко про законопроект щодо пакування харчових продуктів: це важливий елемент здоров'я кожної людини

Цитата:

“На сьогодні ми чітко розуміємо, що здоров’я нації та кожної людини залежить від екології й від якісної їжі. Їжа, а також її пакування, як симбіоз, на сьогодні є вкрай важливим елементом здоров’я і, звичайно, якості та безпечності. Ми маємо ухвалити цей закон, що вводить обіг, маркування та повністю регулює речовини, з яких має складатися пакування. На сьогодні у нас навіть немає лабораторії, яка може сказати: чи якісна плівка, якою обмотують сир у магазині. А ми повинні чітко розуміти, яка речовина контактує з продуктами, що ми вживаємо”, — вважає нардеп Івченко.

Деталі

За словами парламентаря, важливість законопроекту № 4568 полягає також у тому, що він відповідає нормам Європейського Союзу і підписаній Україною Угоді про асоціацію з ЄС.

“Тому давайте рухатися в напрямку здоров’я кожної людини та нації в цілому”, — закликав Вадим Івченко народних обранців.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.

Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68