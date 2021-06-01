Івченко про законопроект щодо пакування харчових продуктів: це важливий елемент здоров'я кожної людини

Цитата:

“На сьогодні ми чітко розуміємо, що здоров’я нації та кожної людини залежить від екології й від якісної їжі. Їжа, а також її пакування, як симбіоз, на сьогодні є вкрай важливим елементом здоров’я і, звичайно, якості та безпечності. Ми маємо ухвалити цей закон, що вводить обіг, маркування та повністю регулює речовини, з яких має складатися пакування. На сьогодні у нас навіть немає лабораторії, яка може сказати: чи якісна плівка, якою обмотують сир у магазині. А ми повинні чітко розуміти, яка речовина контактує з продуктами, що ми вживаємо”, — вважає нардеп Івченко.

Деталі

За словами парламентаря, важливість законопроекту № 4568 полягає також у тому, що він відповідає нормам Європейського Союзу і підписаній Україною Угоді про асоціацію з ЄС.

“Тому давайте рухатися в напрямку здоров’я кожної людини та нації в цілому”, — закликав Вадим Івченко народних обранців.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.

Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.