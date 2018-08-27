Итоги 27-й годовщины независимости: страна и президент стали более зрелыми – эксперт

“27-й год независимости оставил очень приятное послевкусие. Послевкусие чего-то настоящего и зрелого. 27 лет понадобилось, чтобы народ действительно понял смысл этого праздника. Начал ценить его суть. Через самоотверженную борьбу, боль, кровь и слезы. Наконец начал понимать глубокий смысл этого слова. СВОБОДА”, — подчеркнул Макаровский.

Он также напомнил, что всего за четыре года украинцы смогли мобилизовать свои силы и построить действительно мощную армию.

“Зрелость нации определяется зрелостью ее лидеров. Впервые за 27 лет президент Украины извинился перед своим народом. Мы все учимся признавать ошибки и делать выводы — и это очень важно. 4 года нам понадобилось, чтобы оправиться от шока после нападения Империи Зла на нашу страну. Чтобы собраться с силами и построить обороноспособную армию. Которой лично я и еще миллионы украинцев до слез гордились на параде. Может быть, тоже впервые за 27 лет”, — заявил блогер.

В завершение он констатировал, что 27 трудных лет не прошли для Украины зря, так как украинцы наконец стали нацией — единым народом.