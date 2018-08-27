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Итоги 27-й годовщины независимости: страна и президент стали более зрелыми – эксперт

Київ • УНН

 • 2873 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. 27-й рік незалежності показав, що Україна і українці змінюються, стаючи зрілої нацією. Один з проявів такої зрілості - те, що вперше президент країни знайшов у собі сміливість вибачитися перед народом за невиконану обіцянку. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політичний експерт, блогер Володимир Макаровський.

Итоги 27-й годовщины независимости: страна и президент стали более зрелыми – эксперт

"27-й рік незалежності залишив дуже приємний післясмак. Післясмак чогось справжнього і зрілого. 27 років знадобилося, щоб народ дійсно зрозумів сенс цього свята. Почав цінувати його суть. Через самовіддану боротьбу, біль, кров і сльози. Нарешті почав розуміти глибокий зміст цього слова. СВОБОДА ", - підкреслив Макаровський.

Він також нагадав, що всього за чотири роки українці змогли мобілізувати свої сили і побудувати дійсно потужну армію.

"Зрілість нації визначається зрілістю її лідерів. Вперше за 27 років президент України вибачився перед своїм народом. Ми всі вчимося визнавати помилки і робити висновки - і це дуже важливо. 4 роки нам знадобилося, щоб оговтатися від шоку після нападу Імперії Зла на нашу країну. Щоб зібратися з силами і побудувати обороноздатність армії. Якої особисто я і ще мільйони українців до сліз пишалися на параді. Може бути, теж вперше за 27 років ", - заявив блогер.

На завершення він констатував, що 27 важких років не пройшли для України даремно, так як українці нарешті стали нацією - єдиним народом.

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