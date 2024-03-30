Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Итальянские истребители Eurofighter перехватили два неизвестных самолета, которые летели над Балтийским морем. Самолеты были идентифицированы как российские.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Итальянские военно-воздушные силы сообщили о двух перехватах неопознанных самолетов, которые летели над международными водами в Балтийском море.

По официальным заявлениям итальянских властей, инциденты произошли в четверг и пятницу, когда истребители Eurofighter, базировавшиеся на польской базе Мальборк, выполняли миссию контроля за воздухом в рамках НАТО.

Два самолета были идентифицированы как российские.

После завершения операции итальянские истребители вернулись на польскую базу, однако не предоставили дополнительных подробностей относительно инцидента.

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