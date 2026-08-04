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Итальянка выбросила выигрышный лотерейный билет на миллион евро, его помогли найти коммунальщики

Киев • УНН

 • 4433 просмотра

Женщина из итальянского города Битонто выбросила лотерейный билет, считая его недействительным из-за сообщения о невозможности выплаты. Коммунальщики вручную перебрали мусор и нашли билет, спася выигрыш в миллион евро.

Итальянка выбросила выигрышный лотерейный билет на миллион евро, его помогли найти коммунальщики

Жительница города Битонто на юге Италии сорвала джекпот в миллион евро, но едва не потеряла его из-за досадного недоразумения. Получив в пункте продажи билетов автоматическое сообщение "не подлежит выплате", женщина решила, что её билет недействителен, и выбросила его, передаёт УНН со ссылкой на DW.

Детали

Уже дома женщина вместе с членами семьи ещё раз сверила комбинацию цифр и осознала, что с билетом всё было в порядке, просто сумма выигрыша была слишком велика для выдачи на месте.

На помощь женщине пришла местная служба вывоза отходов. Её сотрудники восстановили маршрут выброшенного мусора и организовали поисковую операцию. Коммунальщики сортировали мусор вручную. На рассвете, около половины шестого утра, один из работников обнаружил заветный билет в разорванном мусорном пакете среди множества повреждённых квитанций.

"В этой истории есть что-то волшебное!" – сказал журналистам глава коммунальной компании Роберто Никола Тоскано. По его словам, он никогда не забудет, как женщина расплакалась от счастья, когда услышала новость о находке по телефону. Все расходы на поисковую операцию она заранее согласилась взять на себя.

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Антонина Туманова

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