Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 107635 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 117143 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104498 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103855 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 132023 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120388 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 158854 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143076 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179504 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172922 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 47008 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 59481 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 31551 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 72485 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 41262 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 117158 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 132034 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 300985 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 267869 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 252748 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 107635 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119227 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 158854 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117143 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116773 просмотра
Актуальное
Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона

Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона

Киев  •  УНН

 • 17253 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Суд в итальянском городе Сассари на острове Сардиния приостановил производство по делу об экстрадиции в Испанию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Итальянские органы юстиции хотят сначала дождаться постановления Европейского суда (EuGH) в Люксембурге по данному делу, сообщил в понедельник, 4 октября, итальянский адвокат Пучдемона Агостинанджело Маррас, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

По его словам, речь идет о вопросах иммунитета Пучдемона как депутата Европейского парламента.

Сам каталонский политик в микроблоге Twitter назвал позицию итальянского суда справедливой и указал, что только такое решение могло быть принято в “Зале имени Джованни Фальконе” — известного итальянского борца с сицилийской мафией.

У здания суда в Сассари Карлеса Пучдемона приветствовали десятки его сторонников, в их числе — сепаратисты из Каталонии, а также с Корсики и Сардинии, отмечает агентство AFP. Пучдемона сопровождали другие бывшие представители каталонской администрации — Антони Комин и Клара Понсати, выдачи которых также добивается Испания.

Задержаны на Сардинии

58-летний экс-глава администрации Каталонии Пучдемон, как и Комин и Понсати, с 2019 года являются депутатами Европарламента. Они не смогли приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Но из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

В конце сентября 2021 года Пучдемон был задержан итальянскими властями по прибытии на Сардинию на основании международного ордера, выданного испанскими властями. На итальянский остров он прибыл для участия в фольклорном празднике каталонской культуры “Адифолк” в городе Альгеро. На следующий день Пучдемон был освобожден и на несколько дней уехал в Брюссель на заседание одного из комитетов в Европарламенте. 1 октября политик обратился в Европейский суд с просьбой восстановить его депутатской неприкосновенности, которой он лишил в марте Европарламент.

Преследования сепаратистов после референдума о независимости

Пучдемон, Комин и Понсати покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудачной в 2017 году попытки объявить независимость Каталонии от Мадрида.

В октябре 2019 Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. В июне 2021 Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за оказанную в октябре 2017 попытку провозгласить суверенитет этой северо-восточной области Испании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы