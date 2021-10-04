Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона

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По его словам, речь идет о вопросах иммунитета Пучдемона как депутата Европейского парламента.

Сам каталонский политик в микроблоге Twitter назвал позицию итальянского суда справедливой и указал, что только такое решение могло быть принято в “Зале имени Джованни Фальконе” — известного итальянского борца с сицилийской мафией.

У здания суда в Сассари Карлеса Пучдемона приветствовали десятки его сторонников, в их числе — сепаратисты из Каталонии, а также с Корсики и Сардинии, отмечает агентство AFP. Пучдемона сопровождали другие бывшие представители каталонской администрации — Антони Комин и Клара Понсати, выдачи которых также добивается Испания.

Задержаны на Сардинии

58-летний экс-глава администрации Каталонии Пучдемон, как и Комин и Понсати, с 2019 года являются депутатами Европарламента. Они не смогли приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Но из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

В конце сентября 2021 года Пучдемон был задержан итальянскими властями по прибытии на Сардинию на основании международного ордера, выданного испанскими властями. На итальянский остров он прибыл для участия в фольклорном празднике каталонской культуры “Адифолк” в городе Альгеро. На следующий день Пучдемон был освобожден и на несколько дней уехал в Брюссель на заседание одного из комитетов в Европарламенте. 1 октября политик обратился в Европейский суд с просьбой восстановить его депутатской неприкосновенности, которой он лишил в марте Европарламент.

Преследования сепаратистов после референдума о независимости

Пучдемон, Комин и Понсати покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудачной в 2017 году попытки объявить независимость Каталонии от Мадрида.

В октябре 2019 Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. В июне 2021 Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за оказанную в октябре 2017 попытку провозгласить суверенитет этой северо-восточной области Испании.