Після затримання Пучдемона в Італії - прихильники незалежності Каталонії вийшли на вулиці Барселони

Деталі

Мітинг скликала Національна каталонська асамблея, яка виступає за вихід автономії зі складу королівства. У Twitter організації стверджується, що протест спрямований проти “незаконного затримання” Пучдемона. На відео, поширеному асамблеєю, видно, що ряд учасників акції приніс з собою естелади — неофіційні прапори каталонських сепаратистів. Присутні скандують гасла на підтримку екслідера автономії.

Із самого початку акція була запланована біля консульства Італії у Барселоні, проте до нього маніфестантів не підпустить поліція. В результаті сотні учасників протесту перекрили рух по одній з вулиць регіональної столиці, розташованої недалеко від представництва, передає газета El Pais. Голова сепаратистської організації “Омніум културал” Жорді Куішарт закликав жителів Каталонії виходити на вулиці і протестувати.

Malgrat els impediments dels Mossos, comença a arribar gent davant del consolat italià.



Tothom allà!

Carrer Aribau, 185, Barcelona. # IndependènciaÉsLlibertat #FreePuigdemont #LluitemiGuanyem # Independència pic.twitter.com/7H6HVHMLoB

Консульство Італії в Барселоні розповсюдило заяву, в якій говориться, що у п’ятницю воно “буде закрито для відвідувачів з міркувань безпеки”. Як повідомила газета El Periodico, глава уряду Каталонії Пере Арагонес вирішив провести опівдні засідання свого кабміну через ситуацію, що склалася.

Раніше

Пучдемон був затриманий в четвер після прибуття на острів Сардинію. Очікується, що в п’ятницю вранці він постане перед місцевим апеляційним судом. За звичайною практикою, на першому засіданні у затриманого запитують, чи згоден він на екстрадицію. У разі відмови починається розгляд документів, на підставі чого приймається рішення про екстрадицію, яке може бути оскаржене у вищих інстанціях. На цей час суд визначає запобіжний захід затриманому.

Пучдемон очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність 2017 року. Незабаром після цього він втік до Бельгії. Судова влада Іспанії домагається його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтраті. За підсумками виборів до Європарламенту (ЄП) 2019 року Пучдемон зміг отримати крісло депутата, при цьому влада піренейського королівства просили ЄП призупинити його депутатську недоторканність.