Колишнього лідера уряду Каталонії затримали в Сардинії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон був затриманий італійською поліцією на Сардинії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Колишнього главу Каталонії Пучдемона звинуватили у крамолі, стверджуючи, що він допоміг організувати референдум про незалежність у 2017 році, який іспанські суди визнали незаконним.
У березні Європарламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався у складі з 2019 року. Пучдемон жив у самонав’язаній еміграції в Бельгії.
Його офіс повідомив, що Пучдемон поїхав до Альгеро у четвер, 23 вересня, вдень з Брюсселя, щоб відвідати Міжнародну виставку "Адіфолк" та зустрітися з регіональним головою Сардинії та її омбудсменом.
Цитата
"Коли він прибув до аеропорту Альгеро, його зупинила італійська прикордонна поліція. Завтра він буде переданий у розпорядження суддів апеляційного суду Сассарі, який має право вирішувати, звільняти його чи екстрадувати". " - йдеться у повідомленні офісу Пучдемона.
Пучдемон підпадав під дію європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, яка домагається його екстрадиції через його роль у виборах за незалежність.
Нагадаємо
У Каталонії пройшли багатотисячні виступи за незалежність від Іспанії.