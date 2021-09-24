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Бывшего лидера правительства Каталонии задержали в Сардинии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон был задержан итальянской полицией на Сардинии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бывшего главу Каталонии Пучдемона обвинили в крамоле, утверждая, что он помог организовать референдум о независимости в 2017 году, который испанские суды признали незаконным.

В марте Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался в составе с 2019 года. Пучдемон жил в самонавьязаний эмиграции в Бельгии.

Его офис сообщил, что Пучдемон поехал в Альгеро в четверг, 23 сентября, днем из Брюсселя, чтобы посетить Международную выставку “Адифолк” и встретиться с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

Цитата

“Когда он прибыл в аэропорт Альгеро, его остановила итальянский пограничная полиция. Завтра он будет передан в распоряжение судей апелляционного суда Сассари, который вправе решать, освобождать его или экстрадировать”. ", - говорится в сообщении офиса Пучдемона.

Пучдемон подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией, которая добивается его экстрадиции из-за его роль в выборах за независимость.

Напомним

В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании.

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