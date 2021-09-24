После задержания Пучдемона в Италии - сторонники независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сторонники независимости Каталонии устроили в пятницу утром акцию протеста в Барселоне из-за задержания на острове Сардиния экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона, пишет УНН со ссылкой на испанские СМИ, в частности издание El Pais.
Детали
Митинг созвала Национальная каталонская ассамблея, которая выступают за выход автономии из состава королевства. В Twitter организации утверждается, что протест направлен против “незаконного задержания” Пучдемона. На видео, распространенном ассамблеей, видно, что ряд участников акции принес с собой эстелады — неофициальные флаги каталонских сепаратистов. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку экс-лидера автономии.
Изначально акция была запланирована у консульства Италии в Барселоне, однако к нему манифестантов не подпустила полиция. В результате сотни участников протеста перекрыли движение по одной из улиц региональной столицы, расположенной недалеко от представительства, передает газета El Pais. Председатель сепаратистской организации “Омниум културал” Жорди Куишарт призвал жителей Каталонии выходить на улицы и протестовать.
Malgrat els impediments dels Mossos, comença a arribar gent davant del consolat italià.
Tothom allà!
Carrer Aribau, 185, Barcelona.#IndependènciaÉsLlibertat #FreePuigdemont #LluitemiGuanyem #Independència pic.twitter.com/7H6HVHMLoB
Консульство Италии в Барселоне распространило заявление, в котором говорится, что в пятницу оно “будет закрыто для посетителей из соображений безопасности”. Как сообщила газета El Periodico, глава правительства Каталонии Пере Арагонес решил провести в полдень заседание своего кабмина из-за сложившейся ситуации.
Ранее
Пучдемон был задержан в четверг по прибытии на остров Сардинию. Ожидается, что в пятницу утром он предстанет перед местным апелляционным судом. По обычной практике, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции, которое может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.
Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент (ЕП) 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность.