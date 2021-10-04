Італійський суд призупинив видачу Іспанії ексглави Каталонії Пучдемона

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За його словами, мова йде про питання імунітету Пучдемона як депутата Європейського парламенту.

Сам каталонський політик в мікроблозі Twitter назвав позицію італійського суду справедливою і вказав, що тільки таке рішення могло бути прийнято в "Залі імені Джованні Фальконе" - відомого італійського борця з сицилійської мафією.

Біля будівлі суду в Сассарі Карлеса Пучдемона вітали десятки його прихильників, в їх числі - сепаратисти з Каталонії, а також з Корсики і Сардинії, відзначає агентство AFP. Пучдемона супроводжували інші колишні представники каталонської адміністрації - Антоні Комин і Клара Понсаті, видачі яких також домагається Іспанія.

Затримано на Сардинії

58-річний ексглава адміністрації Каталонії Пучдемон, як і Комин і Понсаті, з 2019 року є депутатом Європарламенту. Вони не змогли приступити до виконання своїх обов'язків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Але через парламентський імунітет влади Бельгії (куди бігли Пучдемон і Комин) і Шотландії (Понсаті) не могли дати хід запитам іспанської сторони.

В кінці вересня 2021 року Пучдемон був затриманий італійською владою після прибуття на Сардинію на підставі міжнародного ордера, виданого іспанською владою. На італійський острів він прибув для участі у фольклорному святі каталонської культури "Адіфолк" в місті Альгеро. На наступний день Пучдемон був звільнений і на кілька днів поїхав до Брюсселя на засідання одного з комітетів в Європарламенті. 1 жовтня політик звернувся до Європейського суду з проханням відновити його депутатську недоторканність, якою його позбавив в березні Європарламент.

Переслідування сепаратистів після референдуму про незалежність

Пучдемон, Комин і Понсаті покинули Іспанію, щоб уникнути судового переслідування після невдалої у 2017 році спроби оголосити незалежність Каталонії від Мадрида.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії вдруге видав міжнародний ордер на арешт ексглави адміністрації Каталонії. Підставою для цього стали звинувачення в підбурюванні до заколоту і розтраті держкоштів. У червні 2021 року Мадрид помилував дев'ять каталонських політиків, засуджених за зроблену в жовтні 2017 року спробу проголосити суверенітет цієї північно-східної області Іспанії.