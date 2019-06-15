Итальянский клуб сделал трансферное предложение по Малиновскому
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Представитель итальянской Серии А “Аталанта” нацелился на приобретение полузащитника “Генка” Руслана Малиновского, информирует УНН со ссылкой на бельгийское издание “Sportwereld” и “Nieuwsblad”.
Клуб, который в будущем сезоне представит Италию в Лиге чемпионов, сделал предложение "Генке" в размере 12 млн. евро.
По данным источника, у новоиспеченного участника ЛЧ сейчас два трансферы в приоритете: Малиновский и нападающий "Севильи" Луис Мюриэль.
Кроме того отмечается, что за ситуацией вокруг Малиновского продолжают наблюдать клубы из Англии, Португалии и Италии.
Напомним, миланский "Интер" сегодня провел церемонию открытия украинского-итальянской детской футбольной академии в Харькове.