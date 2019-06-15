Італійський клуб зробив трансферну пропозицію по Маліновському
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Представник італійської Серії А “Аталанта” націлився на придбання півзахисника “Генка” Руслана Маліновського, інформує УНН з посиланням на бельгійське видання “Sportwereld” і “Nieuwsblad”.
Клуб, який у майбутньому сезоні представить Італію в Лізі чемпіонів, зробив пропозицію "Генку" у розмірі 12 млн. євро.
За даними джерела, у новоспеченого учасника ЛЧ зараз два трансфери в пріоритеті: Маліновський та нападник "Севільї" Луїс Мюріель.
Окрім того зазначається, що за ситуацією навколо Маліновського продовжують спостерігати клуби з Англії, Португалії та Італії.
Нагадаємо, міланський "Інтер" сьогодні провів церемонію відкриття українсько-італійської дитячої футбольної академії в Харкові.