Итальянская береговая охрана спасла около 600 мигрантов в Средиземном море
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Италии береговая охрана спасла с промышленного рыболовецкого судна около 600 мигрантов, которые находились в Средиземном море, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
В воскресенье итальянская береговая охрана спасла траулер, который перевозил около 600 мигрантов. Судно находилось в мальтийской поисково-спасательной зоне (SAR) к югу от Италии.
Спасение рыбацкой лодки проводилось итальянской береговой охраной, примерно в 270 км к югу от побережья юго-восточной Сицилии. Операция по спасению мигрантов усложнялась плохими погодными условиями.
Дополнение
По информации, вполне вероятно, что мигрантов могут перенаправить на Сицилию. Однако, учитывая их большое количество, предполагается распределение между между портами Аугусты и Катании.
Напомним
Италия объявила чрезвычайное положение на шесть месяцев, чтобы справиться с резким ростом количества мигрантов, прибывающих в страну через Средиземное море.