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Італійська берегова охорона врятувала близько 600 мігрантів у Середземному морі

Італійська берегова охорона врятувала близько 600 мігрантів у Середземному морі

Київ • УНН

 • 598617 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Італії берегова охорона врятувала з промислового риболовецького судна близько 600 мігрантів, які перебували у Середземному морі, передає УНН з посиланням на ANSA.

Деталі

В неділю італійська берегова охорона врятувала траулер, який перевозив близько 600 мігрантів. Судно знаходилось у мальтійській пошуково-рятувальній зоні (SAR) на південь від Італії.

Порятунок рибальського човна проводився італійською береговою охороною, приблизно за 270 км на південь від узбережжя південно-східної Сицилії. Операція з порятунку мігрантів ускладнювалася поганими погодними умовами.

Доповнення

За інформацією, цілком ймовірно, що мігрантів можуть перенаправити на Сицилію. Проте, враховуючи їх велику кількість, передбачається розподіл між між портами Аугусти й Катанії.

Нагадаємо

Італія оголосила надзвичайний стан на шість місяців, щоб впоратися з різким зростанням кількості мігрантів, які прибувають до країни через Середземне море.

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