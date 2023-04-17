Італійська берегова охорона врятувала близько 600 мігрантів у Середземному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Італії берегова охорона врятувала з промислового риболовецького судна близько 600 мігрантів, які перебували у Середземному морі, передає УНН з посиланням на ANSA.
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В неділю італійська берегова охорона врятувала траулер, який перевозив близько 600 мігрантів. Судно знаходилось у мальтійській пошуково-рятувальній зоні (SAR) на південь від Італії.
Порятунок рибальського човна проводився італійською береговою охороною, приблизно за 270 км на південь від узбережжя південно-східної Сицилії. Операція з порятунку мігрантів ускладнювалася поганими погодними умовами.
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За інформацією, цілком ймовірно, що мігрантів можуть перенаправити на Сицилію. Проте, враховуючи їх велику кількість, передбачається розподіл між між портами Аугусти й Катанії.
Нагадаємо
Італія оголосила надзвичайний стан на шість місяців, щоб впоратися з різким зростанням кількості мігрантів, які прибувають до країни через Середземне море.