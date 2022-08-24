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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Итальянец заразился COVID-19, обезьяньей оспой и ВИЧ одновременно после визита в Испанию

Киев • УНН

 • 256441 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. По данным агентства BNO News, у итальянца, недавно вернувшегося с пятидневного визита в Испанию, одновременно диагностировали оспу обезьян, COVID-19 и ВИЧ, информирует УНН.

Итальянец заразился COVID-19, обезьяньей оспой и ВИЧ одновременно после визита в Испанию

Детали

У 36-летнего мужчины была лихорадка, боль в горле, усталость и головная боль, среди прочего, по возвращении в Италию. Сначала у него был положительный результат на COVID-19, а после этого у него появились сыпь и волдыри.

Затем он отправился в больницу, чтобы пройти курс лечения, где он сдал положительный результат на оспу обезьян, ВИЧ и COVID-19 в нескольких тестах.

Через неделю мужчину выписали из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции и оспы обезьян.

Чиновники из Университета Катания заявили о случае с мужчиной, что он показывает, как эти болезни могут пересекаться.

ВОЗ также предупреждала ранее, что оспа обезьян продолжает распространяться, и страны должны быть готовы к этому.

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