Итальянец заразился COVID-19, обезьяньей оспой и ВИЧ одновременно после визита в Испанию

Детали

У 36-летнего мужчины была лихорадка, боль в горле, усталость и головная боль, среди прочего, по возвращении в Италию. Сначала у него был положительный результат на COVID-19, а после этого у него появились сыпь и волдыри.

Затем он отправился в больницу, чтобы пройти курс лечения, где он сдал положительный результат на оспу обезьян, ВИЧ и COVID-19 в нескольких тестах.

Через неделю мужчину выписали из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции и оспы обезьян.

Чиновники из Университета Катания заявили о случае с мужчиной, что он показывает, как эти болезни могут пересекаться.

ВОЗ также предупреждала ранее, что оспа обезьян продолжает распространяться, и страны должны быть готовы к этому.