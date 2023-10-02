Италия привлечет лучших архитекторов к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Власти Одесской области подписали с Италией соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе. Об этом в своем tg-канале рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, сегодня, 2 октября, власти Одесской области провели онлайн встречу с Заместителем Председателя Совета Министров, Министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни.
«Италия намерена сыграть ведущую роль в восстановлении Украины и предоставить свои лучшие наработки и опыт в области реставрации, защиты и охраны культурного наследия», - подытожил Кипер.
Таяни отметил, что к работам по восстановлению исторического центра Одессы будут привлечены ведущие итальянские специалисты, архитекторы и предприятия.
Также во время встречи итальянские коллеги отметили, что уже сейчас происходит оценка повреждений разрушенного Спасо-Преображенского собора Одессы, который итальянская сторона планирует отстроить и привлечь к этому процессу выдающихся итальянских реставраторов.
Также Кипер поблагодарил итальянских коллег за помощь Одесской области, которую они оказывают с первых дней войны.
«Мы постоянно чувствуем Вашу поддержку и это дает нам сил бороться дальше и отстаивать свою независимость.
Сегодня весь мир понял, что эта борьба – это не только о возвращении законных украинских территорий, но и о важности победы цивилизации над варварством», - резюмировал глава ОВА.
Напомним
23 июля оккупанты атаковали Одессу и попали в Спасо-Преображенский собор.