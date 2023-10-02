Італія залучить найкращих архітекторів до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Влада Одещини підписала з Італією угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі. Про це у своєму tg-каналі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Так, сьогодні, 2 жовтня, влада Одещини провела онлайн зустріч із Заступником Голови ради Міністрів, Міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Антоніо Таяні.
«Італія має намір відіграти провідну роль у відбудові України та надати свої найкращі напрацювання та досвід в галузі реставрації, захисту та охорони культурної спадщини», - підсумував Кіпер.
Таяні зазначив, що до робіт з відновлення історичного центру Одеси будуть залучені провідні італійські фахівці, архітектори та підприємства.
Також під час зустрічі італійські колеги наголосили, що вже зараз відбувається оцінка пошкоджень зруйнованого Спасо-Преображенського собору Одеси, який італійська сторона планує відбудувати та залучити до цього процесу видатних італійських реставраторів.
Також Кіпер подякував італійським колегам за допомогу Одещині, яку вони надають з перших днів війни.
«Ми постійно відчуваємо Вашу підтримку і це дає нам сил боротися далі та відстоювати свою незалежність.
Сьогодні весь світ зрозумів, що ця боротьба – це не лише про повернення законних українських територій, а й про важливість перемоги цивілізації над варварством», - резюмував очільник ОВА.
Нагадаємо
23 липня окупанти атакували Одесу та влучили у Спасо-Преображенський собор.