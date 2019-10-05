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Италия внесла Украину в список "безопасных стран"

Киев • УНН

 • 53628 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Италия внесла Украину в список "безопасных стран", мигрантов из которых сочтут такими, которые не имеют права на защиту, и депортировать, если они не предоставят доказательств, их жизни действительно что-то угрожает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Италия внесла Украину в список "безопасных стран"

Список представил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября.

Всего в список вошли 13 стран, кроме Украины, в нем Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

Ди Майо отметил, что мигранты из стран, внесенных в список, составляют треть искателей убежища в Италии.

Министр надеется, что принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданных искателями из этих стран, "примерно от двух лет до четырех месяцев".

По его словам, принятие списка является "первым шагом", после которого должно увеличиться количество депортаций искателей убежища, которые получили отказ.

Напомним, в Италии будут судить двух офицеров, причастных к смерти 260 мигрантов.

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