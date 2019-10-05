КИЕВ. 5 октября. УНН. Италия внесла Украину в список "безопасных стран", мигрантов из которых сочтут такими, которые не имеют права на защиту, и депортировать, если они не предоставят доказательств, их жизни действительно что-то угрожает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.