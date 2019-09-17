В Италии будут судить двух офицеров, причастных к смерти 260 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Двух итальянских офицеров береговой охраны, обвиняют в затягивании и неоказании помощи при аварии на лодке с мигрантами в 2013 году. В результате аварии утонули около 260 мигрантов, среди которых около 60 детей. Офицеры предстанут перед судом за непредумышленное убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
“Десятки детей погибли после неоднократных сигналов SOS, что игнорировались (береговой охраной), поэтому последствия этой трагедии всколыхнули всю Италию”, — говорится в сообщении.
Суд над главой оперативной итальянской береговой охраны Леопольдо Манно и Лука Личчиарди состоится 3 декабря в Риме.
Береговой охране поступали вызовы с корабля с сигналами о помощи, однако мигрантам приказали сигнализировать Мальте. В сообщении отмечается, что лодка находилась в 60 милях от итальянского острова Лампедуза и 118 милях от мальтийской столицы Валетта. На Мальте до сих пор настаивают на том, что именно итальянская береговая охрана имела оказать первую помощь.
Напоминаем, что Германия готова принимать четверть спасенных на море беженцев из Италии.