В Італії судитимуть двох офіцерів, які причетні до смерті 260 мігрантів

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Двох італійських офіцерів берегової охорони, звинувачують у зволіканні та ненаданні допомоги під час аварії на човні з мігрантами у 2013 році. У результаті аварії потонули близько 260 мігрантів, серед яких, приблизно 60 дітей. Офіцери постануть перед судом за ненавмисне вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.