В Італії судитимуть двох офіцерів, які причетні до смерті 260 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Двох італійських офіцерів берегової охорони, звинувачують у зволіканні та ненаданні допомоги під час аварії на човні з мігрантами у 2013 році. У результаті аварії потонули близько 260 мігрантів, серед яких, приблизно 60 дітей. Офіцери постануть перед судом за ненавмисне вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
“Десятки дітей загинули після неодноразових сигналів SOS, що ігнорувались (береговою охороною), тож наслідки цієї трагедії сколихнули всю Італію”, — йдеться у повідомленні.
Суд над головою оперативної італійської берегової охорони Леопольдо Манно та Лука Ліччіарді відбудеться 3 грудня в Римі.
Береговій охороні поступали виклики з корабля з сигналами про допомогу, проте мігрантам наказали сигналізувати Мальті. У повідомленні зазначають, що човен знаходився у 60 милях від італійського острова Лампедуза та 118 милях від мальтійської столиці Валетта. На Мальті досі наполягають на тому, що саме італійська берегова охорона мала надати першу допомогу.
Нагадуємо, що Німеччина готова приймати чверть врятованих на морі біженців з Італії.