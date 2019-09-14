Німеччина готова приймати чверть врятованих на морі біженців з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Німеччина висловила готовність приймати в майбутньому 25 відсотків біженців, які після порятунку на морі опинилися в Італії. Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер, передає УНН з посиланням на DW.
ЗМІ повідомляють, що з аналогічною заявою готова виступити також Франція.
Зеєхофер заявив, що ці заходи повинні допомогти розвантажити Італію.
"Я завжди говорив, що наша міграційна політика гуманна. Ми нікому не дамо потонути", - сказав він.
Голова МВС ФРН вважає, що таке рішення не спричинить суттєвих змін для Німеччини, оскільки вона вже сьогодні фактично приймає майже чверть врятованих на морі та висаджених в Італії біженців.
За даними німецького уряду, за минулі 12 місяців кількість таких мігрантів сягнула 561 людини.
Нагадаємо, кілька країн ЄС погодилися прийняти 147 біженців з судна біля берегів Італії.