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Німеччина готова приймати чверть врятованих на морі біженців з Італії

Німеччина готова приймати чверть врятованих на морі біженців з Італії

Київ • УНН

 • 9004 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Німеччина висловила готовність приймати в майбутньому 25 відсотків біженців, які після порятунку на морі опинилися в Італії. Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер, передає УНН з посиланням на DW.

ЗМІ повідомляють, що з аналогічною заявою готова виступити також Франція.

Зеєхофер заявив, що ці заходи повинні допомогти розвантажити Італію.

"Я завжди говорив, що наша міграційна політика гуманна. Ми нікому не дамо потонути", - сказав він.

Голова МВС ФРН вважає, що таке рішення не спричинить суттєвих змін для Німеччини, оскільки вона вже сьогодні фактично приймає майже чверть врятованих на морі та висаджених в Італії біженців.

За даними німецького уряду, за минулі 12 місяців кількість таких мігрантів сягнула 561 людини.

Нагадаємо, кілька країн ЄС погодилися прийняти 147 біженців з судна біля берегів Італії.

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