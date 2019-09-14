Германия готова принимать четверть спасенных на море беженцев из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Германия выразила готовность принимать в будущем 25 процентов беженцев, после спасения на море оказались в Италии. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, передает УНН со ссылкой на DW.
СМИ сообщают, что с аналогичным заявлением готова выступить также Франция.
Зеехофер заявил, что эти меры должны помочь разгрузить Италию.
"Я всегда говорил, что наша миграционная политика гуманная. Мы никому не дадим утонуть", - сказал он.
Глава МВД ФРГ считает, что такое решение не повлечет существенных изменений для Германии, поскольку она уже сегодня фактически принимает почти четверть спасенных на море и высаженных в Италии беженцев.
По данным немецкого правительства, за прошедшие 12 месяцев количество таких мигрантов достигла 561 человека.
Напомним, несколько стран ЕС согласились принять 147 беженцев из судна у берегов Италии.