КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Італія внесла Україну до списку "безпечних країн", мігрантів з яких вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортуватимуть, якщо вони не нададуть доказів, що їхньому життю дійсно щось загрожує. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.