Італія внесла Україну до списку "безпечних країн"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Італія внесла Україну до списку "безпечних країн", мігрантів з яких вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортуватимуть, якщо вони не нададуть доказів, що їхньому життю дійсно щось загрожує. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Список представив італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо під час прес-конференції в п'ятницю, 4 жовтня.
Загалом до списку увійшло 13 країн, крім України в ньому: Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс.
Ді Майо зазначив, що мігранти з країн, внесених о списку, становлять третину шукачів притулку в Італії.
Міністр сподівається, що ухвалені зміни пришвидшать розгляд заяв про притулок, поданих шукачами з цих країн, "приблизно від двох років до чотирьох місяців".
За його словами, ухвалення списку є "першим кроком", після якого має зрости кількість депортацій шукачів притулку, які отримали відмови.
Нагадаємо, в Італії судитимуть двох офіцерів, які причетні до смерті 260 мігрантів.