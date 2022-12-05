Италия стареет быстрее других стран ЕС, численность населения упала ниже 59 млн человек

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"По состоянию на 1 января 2022 года, согласно первым предварительным данным, (постоянное) население сократилось до 58,983 миллиона человек", - заявил президент Istat Джанкарло Блангиардо на парламентских слушаниях в Риме.

Детали

Блангиардо, известный эксперт по демографии, сказал, что население страны неуклонно сокращается с 2014 года, при этом совокупные потери с тех пор составил более 1,36 миллиона жителей.

"Демографическая картина нашей страны характеризуется значительным ростом продолжительности жизни и столь же заметным падением рождаемости, что приводит к гораздо более быстрому старению населения по сравнению с остальной Европой", - сказал он.

В сентябре Istat предусмотрел, что Италия может потерять почти пятую часть своего населения, а население, согласно базовому сценарию, сократится с 59,2 млн. в 2021 году до 54,2 млн. в 2050 году и 47, 7 млн. в 2070 году.

Преодоление этой тенденции и поддержка семей являются заявленным приоритетом нового правого правительства премьер-министра Джорджии Мэлони. В бюджете на 2023 год оно предложило снизить налоги с продаж товаров по уходу за детьми и увеличить детскую помощь.