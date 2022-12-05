Італія старіє швидше ніж інші країни ЄС, чисельність населення впала нижче 59 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Населення Італії впало нижче за 59 мільйонів людей, і країна старіє набагато швидше, ніж інші в Європейському Союзі, повідомило у понеділок національне статистичне агентство Istat, передає УНН.
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"Станом на 1 січня 2022 року, згідно з першими попередніми даними, (постійне) населення скоротилося до 58,983 мільйона осіб", - заявив президент Istat Джанкарло Блангіардо на парламентських слуханнях у Римі.
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Блангіардо, відомий експерт з демографії, сказав, що населення країни неухильно скорочується з 2014 року, при цьому сукупна втрата відтоді становила понад 1,36 мільйона жителів.
"Демографічна картина нашої країни характеризується значним зростанням тривалості життя і настільки ж помітним падінням народжуваності, що призводить до набагато швидшого старіння населення порівняно з рештою Європи", - сказав він.
У вересні Istat передбачив, що Італія може втратити майже п'яту частину свого населення, а населення, згідно з базовим сценарієм, скоротиться з 59,2 млн. у 2021 році до 54,2 млн. у 2050 році і 47,7 млн. у 2070 році.
Подолання цієї тенденції та підтримка сімей є заявленим пріоритетом нового правого уряду прем'єр-міністра Джорджії Мелоні. У бюджеті на 2023 рік він запропонував знизити податки з продажу товарів з догляду за дітьми та збільшити дитячу допомогу.