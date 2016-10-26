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Италия пригрозила заблокировать принятие бюджета ЕС из-за беженцев

Италия пригрозила заблокировать принятие бюджета ЕС из-за беженцев

Киев • УНН

 • 7749 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Италии Маттео Ренци накануне пригрозил наложить вето на бюджет Европейского Союза из-за отсутствия солидарности между европейскими странами по распределению беженцев, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

М.Ренци раскритиковал страны Центральной Европы, которые закрыли свои границы для мигрантов и отказываются принимать лиц, ищущих убежища, в рамках плана распределения беженцев среди стран ЕС.

"Если вы строите стены против иммигрантов, вы можете забыть про итальянские деньги. Если иммигранты туда (в страны Центральной Европы - ред.) не попадают, деньги также туда не пойдут", - сказал М.Ренци.

На вопрос журналистов, готов ли он использовать право вето Италии, чтобы заблокировать принятие бюджета ЕС, М.Ренци сказал: "Да, безусловно".

"Мы даем Европе 20 миллиардов (евро - ред.), чтобы получить назад 12 ... И если Венгрия, Чехия и Словакия хотят проповедовать нам об иммигрантах, это позволяет Италии сказать, что система больше не работает", - подчеркнул М.Ренци .

По данным ООН, в 2016 году по Средиземному морю к европейским берегам приплыли примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища .

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