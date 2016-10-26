Італія пригрозила заблокувати ухвалення бюджету ЄС через біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці напередодні пригрозив накласти вето на бюджет Європейського Союзу через відсутність солідарності між європейськими країнами щодо розподілу біженців, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
М.Ренці розкритикував країни Центральної Європи, що закрили свої кордони для мігрантів та відмовляються приймати осіб, які шукають притулку, в рамках плану розподілу біженців серед країн ЄС.
"Якщо ви будуєте стіни проти іммігрантів, ви можете забути про італійські гроші. Якщо іммігранти туди (в країни Центральної Європи - ред.) не потрапляють, гроші також туди не йтимуть", - сказав М.Ренці.
На запитання журналістів, чи готовий він використати право вето Італії, щоб заблокувати прийняття бюджету ЄС, М.Ренці сказав: "Так, безумовно".
"Ми даємо Європі 20 мільярдів (євро - ред.), щоб отримати назад 12... І якщо Угорщина, Чехія і Словаччина хочуть проповідувати нам про іммігрантів, це дозволяє Італії сказати, що система більше не працює", - наголосив М.Ренці.
За даними ООН, у 2016 році по Середземному морю до європейських берегів припливли приблизно 328 тис. мігрантів і шукачів притулку.