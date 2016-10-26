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Італія пригрозила заблокувати ухвалення бюджету ЄС через біженців

Італія пригрозила заблокувати ухвалення бюджету ЄС через біженців

Київ • УНН

 • 7749 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці напередодні пригрозив накласти вето на бюджет Європейського Союзу через відсутність солідарності між європейськими країнами щодо розподілу біженців, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

М.Ренці розкритикував країни Центральної Європи, що закрили свої кордони для мігрантів та відмовляються приймати осіб, які шукають притулку, в рамках плану розподілу біженців серед країн ЄС.

"Якщо ви будуєте стіни проти іммігрантів, ви можете забути про італійські гроші. Якщо іммігранти туди (в країни Центральної Європи - ред.) не потрапляють, гроші також туди не йтимуть", - сказав М.Ренці.

На запитання журналістів, чи готовий він використати право вето Італії, щоб заблокувати прийняття бюджету ЄС, М.Ренці сказав: "Так, безумовно".

"Ми даємо Європі 20 мільярдів (євро - ред.), щоб отримати назад 12... І якщо Угорщина, Чехія і Словаччина хочуть проповідувати нам про іммігрантів, це дозволяє Італії сказати, що система більше не працює", - наголосив М.Ренці.

За даними ООН, у 2016 році по Середземному морю до європейських берегів припливли приблизно 328 тис. мігрантів і шукачів притулку.

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