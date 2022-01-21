Италия претендует на статус наследия ЮНЕСКО для эспрессо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Италия подаст заявку на получение статуса наследия ЮНЕСКО для кофе эспрессо, утверждая, что это "гораздо больше, чем просто напиток". Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В 2017 году неаполитанскую пиццу было добавлено в список всемирного нематериального наследия агентства ООН, а теперь Италия стремится обеспечить всемирный статус еще одному из своих успешных символов. Предыдущие попытки включить итальянский кофе эспрессо в список ЮНЕСКО делались, но так и не были официально завершены.
"Это настоящий ритуал и выражение нашего социального сообщества, которое отличает нас во всем мире", — заявил заместитель министра сельского хозяйства Джан Марко Чентинайо, подтверждая, что заявка была подана.
Эспрессо быстро стал неотъемлемой частью национальной идентичности после создания в Турине в конце 19 века.
По данным Итальянского института эспрессо, основанного в 1998 году с конкретной целью защиты и продвижения оригинального эспрессо, рынок напитка оценивается более чем в 4 миллиарда евро в год, причем более 90% итальянцев выпивают по чашке этого напитка ежедневно.
Итальянский институт эспрессо обнародовал некоторые строгие правила приготовления напитка. Так, для идеального эспрессо нужно использовать сертифицированную кофейную смесь, сертифицированное оборудование и даже лицензированный персонал.
Отмечается, что пенка должна быть светлая и "однородной и устойчивой в течение не менее 120 секунд с момента подачи кофе без перемешивания". Цвет должен быть "от орехово-коричневого до темно-коричневого".