Італія претендує на статус спадщини ЮНЕСКО для еспресо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Італія подасть заявку на набуття статусу спадщини ЮНЕСКО для кави еспресо, стверджуючи, що це "набагато більше, ніж простий напій". Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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У 2017 році неаполітанську піцу було додано до списку всесвітньої нематеріальної спадщини агентства ООН, а тепер Італія прагне забезпечити всесвітній статус ще одному зі своїх успішних символів. Попередні спроби включити італійську каву еспресо до списку ЮНЕСКО робилися, але так і не були офіційно завершені.
"Це справжній ритуал і висловлення нашої соціальної спільноти, яка відрізняє нас у всьому світі", — заявив заступник міністра сільського господарства Джан Марко Чентінайо, підтверджуючи, що заявку було подано.
Еспресо швидко став невід'ємною частиною національної ідентичності після створення в Турині наприкінці 19 століття.
За даними Італійського інституту еспресо, заснованого в 1998 році з конкретною метою захисту та просування оригінального еспресо, ринок цього напою оцінюється більш ніж у 4 мільярди євро на рік, причому понад 90% італійців випивають по чашці цього напою щодня.
Італійський інститут еспресо оприлюднив деякі суворі правила приготування напою. Так, для ідеального еспресо потрібно використовувати сертифіковану кавову суміш, сертифіковане обладнання та навіть ліцензований персонал.
Зазначається, що пінка, має бути світла та "однорідною і стійкою протягом не менше 120 секунд з моменту подачі кави без перемішування". Колір має бути "від горіхово-коричневого до темно-коричневого".