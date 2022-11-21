Италия планирует продлить декрет на поставку оружия Украине - министр

Детали

В настоящее время правительство Италии имеет право отправлять помощь Украине без разрешения парламента на основании декрета, срок действия которого истекает в конце 2022 года.

Цитата

"Министерство обороны вскоре предложит продлить эту меру, распространив ее на весь 2023 год", – заявил министр.

Он добавил, что Италия будет продолжать поставлять оружие Украине по-прежнему, но теми способами, которые согласуют с атлантическими союзниками и Киевом.

Дополнение

Представитель правящей коалиции заявил, что итальянское правительство готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы ПВО.