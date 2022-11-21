Італія планує продовжити декрет на постачання зброї Україні - міністр

Деталі

Наразі уряд Італії має право відправляти допомогу Україні без дозволу парламенту на підставі декрету, термін дії якого закінчується наприкінці 2022 року.

Цитата

"Міністерство оборони невдовзі запропонує продовжити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік", – заявив міністр.

Він додав, що Італія продовжуватиме постачати зброю Україні, як і раніше, але тими способами, які погодить з атлантичними союзниками та з Києвом.

Доповнення

Представник правлячої коаліції заявив, що італійський уряд готує новий пакет озброєнь для України, включно із системами ППО.