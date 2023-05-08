ISW: шантаж пригожина и кадырова указывает на проблемы в командовании армии рф

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Основатель ЧВК "вагнера" евгений пригожин и чеченский лидер рамзан кадыров, вероятно, шантажировали генерала армии рф валерия герасимова относительно возобновления поставок артиллерийских боеприпасов для ЧВК в Бахмуте.

Как отмечает Институт изучения войны, очевидно успешные совместные попытки шантажа кадырова и пригожина еще больше указывают на то, что герасимов фактически не контролирует все российские силы в Украине, несмотря на то, что он номинальный командир театра военных действий. Отмечается, что, вероятно, герасимов пытался взять под контроль все российские нерегулярные силы зимой 2023 года, но потерпел неудачу в этой попытке еще до того, как потерял благосклонность путина весной.

ISW предполагает, что кадыров поддерживал шантаж вагнера против российского военного командования, чтобы восстановить свои позиции в кругу власти в кремле. Вероятно, кадыров воспринял угрозы пригожина отойти из Бахмута как возможность повысить эффективность своих сил на фоне неудач герасимова и шойгу одержать решающие победы во время зимне-весеннего наступления.

"Очевидная потребность герасимова вести переговоры с подчиненными командирами и способность этих командиров принудить его к чему-то свидетельствует о том, что проблемы с цепью командования существенно влияют на способность российских военных вести слаженные операции на театре военных действий.

Действующая должность главного командующего в принципе должна позволить герасимову руководить любым российским подразделением или командующим сухопутными войсками в Украине, даже теми, кто отвечает за иррегулярные формирования, такие как "вагнера" и "ахмата". Похоже, что пригожин и кадыров могут в основном принимать самостоятельные решения относительно своих сил, однако это явление, кажется, становится более выразительным, чем дольше эти силы фактически контролируют определенные участки линии фронта", - говорится в анализе.

Институт изучения войны подчеркивает, что эти события вызывают сомнения в способности россии координировать последовательную оборонительную кампанию на всем театре военных действий.

"Кажется, что российское военное командование все больше делегирует ответственность за различные сектора фронта в Украине различным российским командирам, в то время как власть главнокомандующего продолжает ослабевать. Сниженная способность герасимова контролировать своих командиров, скорее всего, еще больше ограничит способность российской армии проводить согласованные операции.

Российская армия вряд ли решит эти проблемы командования в ближайшее время, и эти проблемы, вероятно, повлияют на то, как российские силы на разных направлениях будут реагировать на потенциальные украинские контрнаступательные операции", - подытожили в ISW.

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