ISW: шантаж пригожина і кадирова вказує на проблеми в командуванні армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Шантаж засновника ПВК "вагнера" євгена пригожина і чеченського лідера рамзана кадирова вказує на проблеми в командуванні армії рф. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
Деталі
Засновник ПВК "вагнера" євген пригожин і чеченський лідер рамзан кадиров, ймовірно, шантажували генерала армії рф валерія герасимова щодо відновлення поставок артилерійських боєприпасів для ПВК в Бахмуті.
Як зазначає Інститут вивчення війни, вочевидь успішні спільні спроби шантажу кадирова та пригожина ще більше вказують на те, що герасимов фактично не контролює всі російські сили в Україні, незважаючи на те, що він номінальний командир театру воєнних дій. Зауважується, що, ймовірно, герасимов намагався взяти під контроль усі російські нерегулярні сили взимку 2023 року, але зазнав невдачі в цій спробі ще до того, як втратив прихильність путіна навесні.
ISW припускає, що кадиров підтримував шантаж вагнера проти російського військового командування, щоб відновити свої позиції в колі влади в кремлі. Ймовірно, кадиров сприйняв погрози пригожина відійти з Бахмута як можливість підвищити ефективність своїх сил на тлі невдач герасимова та шойгу здобути вирішальні перемоги під час зимово-весняного наступу.
"Очевидна потреба герасимова вести переговори з підлеглими командирами та здатність цих командирів примусити його до чогось свідчить про те, що проблеми з ланцюгом командування суттєво впливають на здатність російських військових вести злагоджені операції на театрі воєнних дій.
Чинна посада головного командувача в принципі повинна дозволити герасимову керувати будь-яким російським підрозділом або командувачем сухопутними військами в Україні, навіть тими, хто відповідає за іррегулярні формування, такі як "вагнера" та "ахмата". Схоже, що пригожин і кадиров можуть здебільшого приймати самостійні рішення щодо своїх сил, однак це явище, здається, стає більш виразним, чим довше ці сили фактично контролюють певні ділянки лінії фронту", - йдеться в аналізі.
Інститут вивчення війни підкреслює, що ці події викликають сумніви щодо здатності росії координувати послідовну оборонну кампанію на всьому театрі воєнних дій.
"Здається, що російське військове командування дедалі більше делегує відповідальність за різні сектори фронту в Україні різним російським командирам, у той час як влада головнокомандувача продовжує слабшати. Знижена здатність герасимова контролювати своїх командирів, швидше за все, ще більше обмежить здатність російської армії проводити узгоджені операції.
Російська армія навряд чи вирішить ці проблеми командування найближчим часом, і ці проблеми, ймовірно, вплинуть на те, як російські сили на різних напрямках реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції", - підсумували в ISW.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: пригожин та кадиров хочуть звинуватити міноборони рф у невдачах у районі Бахмуту ― ISW