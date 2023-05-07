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пригожин та кадиров хочуть звинуватити міноборони рф у невдачах у районі Бахмуту ― ISW

пригожин та кадиров хочуть звинуватити міноборони рф у невдачах у районі Бахмуту ― ISW

Київ • УНН

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Київ. 7 травня. УНН. пригожин і кадиров мають на меті представити міноборони росії та регулярні російські війська як неефективні, тим самим сформувавши умови для звинувачення міністерства оборони рф у невдачах в боях у деяких районах Бахмуту. Цю оцінку оприлюднили дослідники з Інституту вивчення війни, пише УНН.

Деталі  

Рішення передати відповідальність за Бахмут силам кадирова, “ахмату”, пригожин виключає регулярні війська рф, позиціонуючі битву суто як питання нерегулярних утворень. 

Це рішення також відображає недовіру пригожина до російського військового командування. Ба більше, позиціювання його та "вагнера" як незалежного від керівництва рф дозволяє зберегти обличчя у випадку невдачі та уникнути повторення захоплення Соледару, де російська армія приписала собі цю заслугу.

Як вважають дослідники ISW, кадирову ж така пропозиція тільки на руку, адже матиме позитивний вплив на його репутацію у колах рф. Нещодавно він уже зустрічався з російськи високопосадовцями, ймовірно, для покращення власного іміджу. 

Перехід від військ “вагнера” до військ “ахмата” також може створити умови для звинувачення міноборони росії в майбутніх невдачах — якщо війська “ахмата” зазнають подібних труднощів, як і “вагнера”, і не зможуть повністю захопити Бахмут, пригожин і кадиров можуть звинуватити міноборони у нездатності належним чином підтримувати їхні зусилля, зазначають в Інституті дослідження війни. 

Проте, з іншого боку,  якщо російське керівництво завадить силам “ахмата” замінити “вагнера”, два силовики та їхні союзники, ймовірно,  вважатимуть, що якби тільки міноборони росії підтримало маневр, чеченські сили швидко захопили б Бахмут. 

Нагадаємо 

Голова міжнародної злочинної організації пвк "вагнер" євгеній пригожин завив, що виходить на зв'язок із главою чечні рамзаном кадировим, щоб передати "ахмату" позиції у Бахмуті.

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