пригожин и кадыров хотят обвинить минобороны рф в неудачах в районе Бахмута - ISW
Киев • УНН
Киев. 7 мая. УНН. пригожин и кадыров имеют целью представить минобороны россии и регулярные российские войска как неэффективные, тем самым сформировав условия для обвинения министерства обороны рф в неудачах в районах Бахмута. Эту оценку обнародовали исследователи из Института изучения войны, пишет УНН.
Детали
Решением передать ответственность за Бахмут силам кадырова, “ахмата”, пригожин исключает регулярные войска россии, позиционируя битву исключительно как вопрос нерегулярных образований.
Это решение также отражает недоверие к российскому военному командованию. Более того, позиционирование его и "вагнера" как независимого от руководства россии позволяет сохранить лицо в случае неудачи и избежать повторения захвата Соледара, где российская армия приписала себе эту заслугу.
Как считают исследователи ISW, кадырову же такое предложение только на руку, ведь окажет положительное влияние на его репутацию в кругах россии. Недавно он уже встречался с российскими чиновниками, вероятно, для улучшения собственного имиджа.
Переход от войск "вагнера" к войскам "ахмата" также может создать условия для обвинения минобороны россии в будущих неудачах - если войска "ахмата" испытывают подобные трудности, как и "вагнера", и не смогут полностью захватить Бахмут, пригожин и кадыров могут обвинить Минобороны в неспособности должным образом поддерживать их усилия, отмечают в Институте исследования войны.
Однако, с другой стороны, если российское руководство помешает силам “ахмата” заменить “вагнера”, два силовика и их союзники, вероятно, будут думать, что если бы только минобороны россии поддержало маневр, чеченские силы быстро захватили бы Бахмут.
Напомним
Глава международной преступной организации пПК "вагнер" евгений пригожин завил, что выходит на связь с главой чечни рамзаном кадыровым, чтобы передать "ахмату" позиции в Бахмуте.