пригожин и кадыров хотят обвинить минобороны рф в неудачах в районе Бахмута - ISW

Детали

Решением передать ответственность за Бахмут силам кадырова, “ахмата”, пригожин исключает регулярные войска россии, позиционируя битву исключительно как вопрос нерегулярных образований.

Это решение также отражает недоверие к российскому военному командованию. Более того, позиционирование его и "вагнера" как независимого от руководства россии позволяет сохранить лицо в случае неудачи и избежать повторения захвата Соледара, где российская армия приписала себе эту заслугу.

Как считают исследователи ISW, кадырову же такое предложение только на руку, ведь окажет положительное влияние на его репутацию в кругах россии. Недавно он уже встречался с российскими чиновниками, вероятно, для улучшения собственного имиджа.

Переход от войск "вагнера" к войскам "ахмата" также может создать условия для обвинения минобороны россии в будущих неудачах - если войска "ахмата" испытывают подобные трудности, как и "вагнера", и не смогут полностью захватить Бахмут, пригожин и кадыров могут обвинить Минобороны в неспособности должным образом поддерживать их усилия, отмечают в Институте исследования войны.

Однако, с другой стороны, если российское руководство помешает силам “ахмата” заменить “вагнера”, два силовика и их союзники, вероятно, будут думать, что если бы только минобороны россии поддержало маневр, чеченские силы быстро захватили бы Бахмут.

Напомним

Глава международной преступной организации пПК "вагнер" евгений пригожин завил, что выходит на связь с главой чечни рамзаном кадыровым, чтобы передать "ахмату" позиции в Бахмуте.