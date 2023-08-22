ISW: Армия оккупантов испытывает недостаток техники

Детали

20-й общевойсковой армии (Западный военный округ) и 2-й общевойсковой армии (ЦВО), которые действуют на востоке Украины, не хватает легкой транспортной техники, что влияет на эффективность ведения боя и снижает их моральный дух.

Отмечается, что бойцы должны зарегистрировать свои частные транспортные средства в министерстве обороны России, после чего их транспортные средства исчезают или передаются в другое место. Более того, российские командиры регулярно наказывают военнослужащих, имеющих свои машины, за мелкие административные нарушения, поэтому иногда оккупанты чувствуют, что они «воюют» со своим командованием.

Аналитики ISW отмечают, что российские власти не предоставили подразделениям, действующим на херсонском направлении, лодки и игнорировали постоянные их обращения со 2 июля. Также стало известно, что российским войскам не хватает соответствующих контрбатарейных возможностей.

Институт изучения войны пишет, что постоянные жалобы оккупантов свидетельствуют о том, что минобороны России не хочет или не может компенсировать постоянную нехватку оборудования и решать проблемы с низким моральным духом. Но затягивание конфликта, которое частично является следствием задержек в предоставлении западной помощи Украине, дает российским силам время улучшиться и научиться на своих ошибках.

Напомним

Украинские удары по российским тылам заведомо ухудшают моральное состояние российских войск, что может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических фронтах.





