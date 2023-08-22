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ISW: Армія окупантів відчуває нестачу техніки

ISW: Армія окупантів відчуває нестачу техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ворожа армія, зокрема підрозділи, що діють на сході, відчуває серйозну нестачу військової техніки, що знижує моральний дух бійців рф. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

Деталі 

20-й загальновійськовій армії (Західний військовий округ) і 2-й загальновійськовій армії (ЦВО), які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки, що впливає на ефективність ведення бою та знижує їхній моральний дух. 

Зазначається, що бійці мають зареєструвати свої приватні транспортні засоби в міністерстві оборони росії, після чого їхні транспортні засоби зникають або передаються в інше місце. Ба більше, російські командири регулярно карають військовослужбовців, які мають свої машини, за дрібні адміністративні порушення, тому подекуди окупанти відчувають, що вони «воюють» зі своїм командуванням. 

Аналітики ISW зазначають, що російська влада не надала підрозділам, які діють на херсонському напрямку, човни та ігнорувала постійні  їхні звернення із 2 липня. Також стало відомо, що російським військам бракує відповідних контрбатарейних можливостей.

Інститут вивчення війни пише, що постійні скарги окупантів свідчать про те, що міноборони росії не  хоче або не може компенсувати постійну нестачу обладнання та розв'язувати проблеми з низьким моральним духом. Але затягування конфлікту, яке частково є наслідком затримок у наданні західної допомоги Україні, дає російським силам час покращитися та навчитися на своїх помилках.

Нагадаємо

Українські удари по російських тилах знано погіршують моральний стан російських військ, що може загрожувати стійкості російської оборони на багатьох критичних фронту.



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