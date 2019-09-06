Исторический роман европейского масштаба: отзыв о новой книге Матиос "Букова земля"

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88997 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115089 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106839 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113450 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121141 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140534 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189613 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116772 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

6 марта, 17:38 • 49589 просмотра
В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

6 марта, 17:45 • 31680 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

6 марта, 18:15 • 94687 просмотра
Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

6 марта, 19:23 • 26949 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 68017 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 116319 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 130194 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 189613 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 170471 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 196125 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 112374 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 124629 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 127104 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 131717 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127908 просмотра
Актуальное
Исторический роман европейского масштаба: отзыв о новой книге Матиос "Букова земля"

Исторический роман европейского масштаба: отзыв о новой книге Матиос "Букова земля"

Киев  •  УНН

 • 68056 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вскоре в свет выйдет новый роман Марии Матиос "Букова земля". Книга воспроизводит историческое прошлое европейской Атлантиды, является квинтэссенцией кропотливой работы автора над романом продолжительностью в 9 лет. Такой отзыв о книге в комментарии УНН озвучил кандидат исторических наук Сергей Осачук.

"Мария Матиос в своем романе предлагает читателю окунуться в историческое прошлое Буковины. Она показывает, что идея Европы, европейской жизни была реализована на клочке Буковой земли. Своим писательским глазом, невероятным литературным языком она фокусирует взгляд читателя именно на Буковину, экстраполируя ее историю на всю Европу. В книге автор выходит за пределы конструкций национальных государств 19-20 века, когда историки, как правило, имели умение трактовать историю обществ, регионов исключительно в контексте отдельного государства", - рассказал он.

В центре книги Матиос - истории людей разных социальных слоев, продолжил Осачук.

"Это книга о человеческих добродетелях. О желании и стремлении, с одной стороны, быть по-человечески счастливым, а с другой стороны - осознание миссии, которую ты несешь по жизни. Матиос переплела в новой книге судьбы людей настолько разными красками и цветами, что они выходят далеко за региональные пределы локальной истории Буковины, Украины.

Это действительно исторический роман европейского масштаба. Это - квинтэссенция тех исторических знаний, которые вобрала в себя Матиос из рассказов, преданий, личных общений. Наследие многих поколений, которые десятилетиями накапливали исторические знания", - считает он.

Роман охватывает период продолжительностью в 225 лет. Об актуальности его выхода в 2019 году можно говорить без преувеличений, говорит Осачук.

"Современный читатель воспримет роман по-особенному. Потому что мы, граждане Украины, почувствовали, что такое война, что такое потеря части территории, что такое перекройка границ нашего государства. А история Буковины и буковой земли - это как раз история о постоянных изменениях границ. О людях, которые ложились спать в одном государстве - а просыпались в другом. Если бы этот роман вышел в 2014 году, мы бы его не ощутили так остро", - резюмировал он.

Ранее УНН сообщал, что презентация нового романа украинской писательницы Марии Матиос "Букова земля" состоится 21 сентября в рамках Форума издателей во Львове.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы