Исторический роман европейского масштаба: отзыв о новой книге Матиос "Букова земля"

"Мария Матиос в своем романе предлагает читателю окунуться в историческое прошлое Буковины. Она показывает, что идея Европы, европейской жизни была реализована на клочке Буковой земли. Своим писательским глазом, невероятным литературным языком она фокусирует взгляд читателя именно на Буковину, экстраполируя ее историю на всю Европу. В книге автор выходит за пределы конструкций национальных государств 19-20 века, когда историки, как правило, имели умение трактовать историю обществ, регионов исключительно в контексте отдельного государства", - рассказал он.

В центре книги Матиос - истории людей разных социальных слоев, продолжил Осачук.

"Это книга о человеческих добродетелях. О желании и стремлении, с одной стороны, быть по-человечески счастливым, а с другой стороны - осознание миссии, которую ты несешь по жизни. Матиос переплела в новой книге судьбы людей настолько разными красками и цветами, что они выходят далеко за региональные пределы локальной истории Буковины, Украины.

Это действительно исторический роман европейского масштаба. Это - квинтэссенция тех исторических знаний, которые вобрала в себя Матиос из рассказов, преданий, личных общений. Наследие многих поколений, которые десятилетиями накапливали исторические знания", - считает он.

Роман охватывает период продолжительностью в 225 лет. Об актуальности его выхода в 2019 году можно говорить без преувеличений, говорит Осачук.

"Современный читатель воспримет роман по-особенному. Потому что мы, граждане Украины, почувствовали, что такое война, что такое потеря части территории, что такое перекройка границ нашего государства. А история Буковины и буковой земли - это как раз история о постоянных изменениях границ. О людях, которые ложились спать в одном государстве - а просыпались в другом. Если бы этот роман вышел в 2014 году, мы бы его не ощутили так остро", - резюмировал он.

Ранее УНН сообщал, что презентация нового романа украинской писательницы Марии Матиос "Букова земля" состоится 21 сентября в рамках Форума издателей во Львове.