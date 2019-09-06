Історичний роман європейського масштабу: відгук про нову книгу Матіос "Букова земля"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Невдовзі у світ вийде новий роман Марії Матіос "Букова земля". Книга відтворює історичне минуле європейської Атлантиди, є квінтесенцією кропіткої роботи автора над романом тривалістю у 9 років. Такий відгук про книгу у коментарі УНН озвучив кандидат історичних наук Сергій Осачук.
"Марія Матіос у своєму романі пропонує читачу зануритися в історичне минуле Буковини. Вона показує, що ідея Європи, європейського життя була реалізована на клаптику Букової землі. Своїм письменницьким оком, неймовірною літературною мовою вона фокусує погляд читача саме на Буковину, екстраполюючи її історію на всю Європу. У книзі автор виходить за межі конструкцій національних держав 19-20 століття, коли історики, як правило, мали хист трактувати історію суспільств, регіонів виключно в контексті окремої держави", - розповів він.
У центрі книги Матіос - історії людей різних соціальних верств, продовжив Осачук.
"Це книга про людські чесноти. Про бажання і прагнення, з одного боку, бути по-людськи щасливим, а з іншого боку - усвідомлення місії, яку ти несеш по життю. Матіос переплела в новій книжці долі людей настільки різними барвами і кольорами, що вони виходять далеко за регіональні межі локальної історії Буковини, України.
Це дійсно історичний роман європейського масштабу. Це - квінтесенція тих історичних знань, які увібрала в себе Матіос з розповідей, переказів, особистих спілкувань. Доробок багатьох поколінь, які десятиліттями накопичували історичні знання", - вважає він.
Роман охоплює період тривалістю у 225 років. Про актуальність його виходу в 2019 році можна говорити без перебільшень, каже Осачук.
"Сучасний читач сприйме роман по-особливому. Тому що ми, громадяни України, відчули, що таке війна, що таке втрата частини території, що таке перекроювання кордонів нашої держави. А історія Буковини і букової землі - це якраз історія про постійні зміни кордонів. Про людей, які лягали спати в одній державі - а прокидалися в іншій. Якби цей роман вийшов до 2014 року, ми б його не відчули так гостро", - резюмував він.
Раніше УНН повідомляв, що презентація нового роману української письменниці Марії Матіос "Букова земля" відбудеться 21 вересня у межах Форуму видавців у Львові.