Матіос представить новий роман "Букова Земля" у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Презентація нового роману української письменниці Марії Матіос "Букова Земля" відбудеться 21 вересня, у межах 26BookForum. Про це повідомляється на сайті Форуму видавців, передає УНН.
Організатором заходу зазначено видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, серед головних учасників – сама Марія Матіос, директор видавництва Іван Малкович, кандидат історичних наук Сергій Осачук.
У Facebook створено сторінку “Букова Земля”, де зокрема роман описується як пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні історії п'яти родин різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, так чи інакше пов'язаних з Буковиною.
Роман-панорама охоплює географію подій від крихітного буковинського хутора Сірук - до Відня, Берліна, Бухареста, Москви і Берна. Обрамленням виступає особливий сюжет зі Станиці Луганської літа 2014 року.