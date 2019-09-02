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Матіос представить новий роман "Букова Земля" у Львові

Матіос представить новий роман "Букова Земля" у Львові

Київ • УНН

 • 18775 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Презентація нового роману української письменниці Марії Матіос "Букова Земля" відбудеться 21 вересня, у межах 26BookForum. Про це повідомляється на сайті Форуму видавців, передає УНН

Організатором заходу зазначено видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, серед головних учасників – сама Марія Матіос, директор видавництва Іван Малкович, кандидат історичних наук Сергій Осачук.

У Facebook створено сторінку “Букова Земля”, де зокрема роман описується як пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні історії п'яти родин різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, так чи інакше пов'язаних з Буковиною.

Роман-панорама охоплює географію подій від крихітного буковинського хутора Сірук - до Відня, Берліна, Бухареста, Москви і Берна. Обрамленням виступає особливий сюжет зі Станиці Луганської літа 2014 року.

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