Матиос представит новый роман "Букова Земля" во Львове

Организатором мероприятия указано издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, среди главных участников - сама Мария Матиос, директор издательства Иван Малкович, кандидат исторических наук Сергей Осачук.

В Facebook создана страница "Букова Земля", где в частности роман описывается как пронзительная, глубокая и дерзкая сага длиной в 225 лет, пропущенная через перекрестные истории пяти семей разного общественного уровня и статуса, а также исторических персонажей, так или иначе связанных с Буковиной.

Роман-панорама охватывает географию событий от крошечного буковинского хутора Сирук - до Вены, Берлина, Бухареста, Москвы и Берна. Обрамлением выступает особый сюжет из Станицы Луганской лета 2014 года.