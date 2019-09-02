Матиос представит новый роман "Букова Земля" во Львове

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112931 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123799 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115320 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121251 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125970 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151227 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150771 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140721 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195907 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116865 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Матиос представит новый роман "Букова Земля" во Львове

Матиос представит новый роман "Букова Земля" во Львове

Киев  •  УНН

 • 18766 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Презентация нового романа украинской писательницы Марии Матиос "Букова Земля" состоится 21 сентября, в рамках 26BookForum. Об этом сообщается на сайте Форума издателей, передает УНН.

Организатором мероприятия указано издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, среди главных участников - сама Мария Матиос, директор издательства Иван Малкович, кандидат исторических наук Сергей Осачук.

В Facebook создана страница "Букова Земля", где в частности роман описывается как пронзительная, глубокая и дерзкая сага длиной в 225 лет, пропущенная через перекрестные истории пяти семей разного общественного уровня и статуса, а также исторических персонажей, так или иначе связанных с Буковиной.

Роман-панорама охватывает географию событий от крошечного буковинского хутора Сирук - до Вены, Берлина, Бухареста, Москвы и Берна. Обрамлением выступает особый сюжет из Станицы Луганской лета 2014 года.

Украинские Национальные Новости

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