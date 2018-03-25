Исторический полет: самолет совершил беспосадочный рейс из Австралии в Лондон
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Самолет Qantas Flight QF9, который осуществлял первый беспосадочный рейс между Австралией и Великобританией, приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Самолет преодолел дистанцию 14 498 км из австралийского города Перт всего за 17 часов.
Для выполнения полета крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который использует меньше топлива чем Boeing 747.
Генеральный директор Qantas Алан Джойс назвал новый рейс Перт-Лондон "маршрутом, который меняет правила игры".
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Он напомнил, что первые полеты Qantas из Австралии в Британию по так называемому "маршрута кенгуру" занимали четыре дня, а самолеты делали семь остановок.
Самолетом Qantas в Лондон прибыли более 200 пассажиров и 16 членов экипажа.
Чтобы минимизировать неудобства, которые возникают в результате такого долгого рейса, самолет оборудован функциями, которые обеспечивают улучшенное качество воздуха и снижения шума в салоне.
Напомним, Ryanair подписала соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов".
Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукосте за 10 евро.