Історичний політ: літак здійснив безпосадковий рейс з Австралії до Лондона
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Літак Qantas Flight QF9, який здійснював перший безпосадковий рейс між Австралією та Великою Британією, приземлився в аеропорту Хітроу в Лондоні, передає УНН із посиланням на ВВС.
Літак подолав дистанцію 14 498 км з австралійського міста Перт лише за 17 годин.
Для виконання польоту найбільша австралійська авіакомпанія Qantas використала літак Boeing 787-9 Dreamliner, який використовує менше палива ніж Boeing 747.
Генеральний директор Qantas Алан Джойс назвав новий рейс Перт-Лондон "маршрутом, який змінює правила гри".
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Він нагадав, що перші польоти Qantas з Австралії до Британії по так званому "маршруту кенгуру" займали чотири дні, а літаки робили сім зупинок.
Літаком Qantas до Лондона прибули понад 200 пасажирів і 16 членів екіпажу.
Щоб мінімізувати незручності, які виникають внаслідок такого довгого рейсу, літак обладнаний функціями, які забезпечують поліпшену якість повітря та зниження шуму у салоні.
Нагадаємо, Ryanair підписала угоди з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".
Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.