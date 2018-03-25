Історичний політ: літак здійснив безпосадковий рейс з Австралії до Лондона

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Літак Qantas Flight QF9, який здійснював перший безпосадковий рейс між Австралією та Великою Британією, приземлився в аеропорту Хітроу в Лондоні, передає УНН із посиланням на ВВС.

Літак подолав дистанцію 14 498 км з австралійського міста Перт лише за 17 годин.

Для виконання польоту найбільша австралійська авіакомпанія Qantas використала літак Boeing 787-9 Dreamliner, який використовує менше палива ніж Boeing 747.

Генеральний директор Qantas Алан Джойс назвав новий рейс Перт-Лондон "маршрутом, який змінює правила гри".

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Він нагадав, що перші польоти Qantas з Австралії до Британії по так званому "маршруту кенгуру" займали чотири дні, а літаки робили сім зупинок.

Літаком Qantas до Лондона прибули понад 200 пасажирів і 16 членів екіпажу.

Щоб мінімізувати незручності, які виникають внаслідок такого довгого рейсу, літак обладнаний функціями, які забезпечують поліпшену якість повітря та зниження шуму у салоні.

Нагадаємо, Ryanair підписала угоди з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".

Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.

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