Историческое событие: Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский Центр

Детали

Теперь к нему переводятся:



Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000)



Ровенская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000),



Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000),



Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000).



Напомним, украинские атомные электростанции входили в Московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

Справка

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности во время эксплуатации своих атомных станций.