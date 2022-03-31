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Историческое событие: Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский Центр

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта 2022 года, Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, что эксплуатируют атомные электростанции (ВАО АЭС) на своем заседании поддержал заявку ГП "НАЭК "Энергоатом" и принял решение о переводе компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в Парижский Центр ВАО АЭС, передает УНН. До сих пор они входили в Московский центр ВАО АЭС.

Историческое событие: Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский Центр

Детали

Теперь к нему переводятся:

  • Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000)
  • Ровенская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000),
  • Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000),
  • Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

Напомним, украинские атомные электростанции входили в Московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

Справка

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности во время эксплуатации своих атомных станций.

Украинские Национальные Новости

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