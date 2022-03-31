Історична подія: Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) на своєму засіданні підтримала заявку ДП "НАЕК "Енергоатом" і ухвалила рішення стосовно переведення Компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС, передає УНН. До сьогодні вони входили до московського центру ВАО АЕС.
Деталі
Тепер до нього переводяться:
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- Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000),
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- Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000),
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- Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000),
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- Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).
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Нагадаємо, українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році.
Довідка
Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.