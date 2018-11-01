Историческая победа вывела ФК "Ингулец" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Открыл счет в противостоянии с элитным “Мариуполем” именно представитель первой лиги “Ингулец”. Однако даже после того, как мяч во второй раз оказался в сетке ворот гостей, поклонники команды с Петрово не верили, что победа уже в кармане, ведь азовцы всегда славились своими бойцовскими качествами. Но, сложилось впечатление, что мариупольцы легкомысленно отнеслись к поединку, выставив экспериментальный состав, за что и были наказаны. Подопечные Сергея Лавриненко записали в свой актив историческую победу, получив впервые право выступать в четвертьфинале.

Вашему вниманию результаты других баталий:

“Горняк” (Кривой Рог) — “Львов” — 0:1;

“Калуш” — “Днепр-1” (Днепр) — 0:3;

“Черноморец” (Одесса) — “Ворскла” “(Полтава) — 1:2;

“Черкасская-Академия” (Белозерье) — “Карпаты” (Львов) — 0:1.